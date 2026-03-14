Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video
14.03.2026 | 11:11
Ankara’nın Bala ilçesinde meraya gitmeden önce anneleriyle buluşturulan süt kuzularının koyunlar arasından kokuları ve sesleriyle annelerini bulduğu anlar böyle görüntülendi.
Yaklaşık 15 ailenin geçimini hayvancılıkla sağladığı ve 4 bin kadar koyunun yetiştiği köyde, kardeşleri dahil bu işi yapan Ziya Özçelik İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.
"YAZ, KIŞ BUNUN PEŞİNDE KOŞUYORUZ"
Ziya Özçelik 16 yaşından beri bu işi yaptığını belirterek, "Babadan kalan bir meslek. Başka geçim kaynağımız olmadığı için hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Yaz, kış bunun peşinde koşuyoruz. Seneden seneye kazancımızı kazanıyoruz. Koynumuzu kuzulatıyoruz, yetiştiği zaman kuzumuzu satıyoruz. Arazimiz olmadığı için, kıt olduğu için besiye çekiyoruz. Arazide ot olursa yayılımla geçiş sağlıyoruz" dedi.
"400 KOYUNDAN 350 KUZU VAR"
Bu sene verimin oldukça iyi olduğunu ifade eden Özçelik, "Ölümümüz olmadı. 400 koyundan 350 kuzu var. Öbürü de zaten daha kuzulamamış. Yani bir senede 10-15 tane falan ölüm ya var ya yok" diye konuştu.
"ANNESİNDEN AYIRIYORUZ Kİ KUZU YEM YESİN"
Kuzuların neden annelerinden ayı tutulduğunu anlatan Ziya Özçelik, "Annesinden ayırıyoruz ki kuzu yem yesin. Çünkü anasında süt olmadığı için bir seferlik sütü açıyor. Kuzu ondan sonra aç kalıyor. Anasında durmasına gerek yok. Yem vereceksin ki kuzu iyileşecek" şeklinde konuştu.
"KUZU, ANNESİNİ SESİNDEN ANLIYOR"
Kuzuların kolaylıkla annelerini tanıyabildiğini söyleyen Özçelik, "Kuzu, annesini sesinden anlıyor. Gidiyor annesini. Yani annesi çağırdığı zaman zaten seslerinden, kokusundan anlıyor" ifadelerini kullandı.
"3 AYDA BİR AŞISINI YAPARIZ"
Hayvanların sağlık kontrollerine de dikkat ettiklerini vurgulayan Özçelik, "Aşılarına dikkat edeceksin ki kuzu gelişecek. Her zaman iğnelerini yapıyoruz. Yazıya çıkmadan önce evdeyken aşısını yapıyoruz işte. 3 ayda bir aşısını yaparız" dedi.
"KOYUN 5 AYDA KUZULAR"
Koyunların kuzulama süreci hakkında bilgi veren Ziya Özçelik, "Koyun 5 ayda kuzular. 2 aylık olduğu zaman önünden kuzuyu alırız. Yem veririz, kuzunun gelişmesi için. 3 ay sonra koyun çöle çıkar. Yayılıma gider" ifadelerine yer verdi.
"200 KUZU SATSAK, 1 TRİLYONU SIRF ÇOBANA GİDİYOR"
Çoban bulma konusunda zorluk yaşadıklarını söyleyen Özçelik, "Memleketin her tarafına yabancılar geldi. Hepsi kendi kafasına göre aylık istiyor. 700-800 lira aylık istiyorlar. Zaten 200 kuzu satsak, 1 trilyonu sırf çobana gidiyor. 1 trilyonu bize yakalıyor. 500 lirası hayvanın yeminin arpası. 500 lirayla biz geçimimizi sağlıyoruz" dedi.
"GEÇEN SENE 9 BUÇUĞA SATTIK, BU SENE DE 10-11 LİRA"
Satış fiyatlarına değinen Özçelik, "Geçen sene 9 bin buçuğa sattık, bu sene de 10-11 bin lira. Çevre köyler satıyor mesela. 11 bin liraya falan verirler. Bizim de vereceğimiz 11 bin lira. Tüccar geliyor, kuzuyu toplu bir şekilde alıp gidiyor" şeklinde konuştu.
"ZOR BİR MESLEK, ÇİLESİ ÇOK"
Hayvancılığın zor bir meslek olduğunu vurgulayan Özçelik, "İşini iyi seçmeleri lazım. Koyun beslemek öyle kolay bir meslek değil. O kadar söyleyeyim. Çilesi çok. Yazın, kışın peşinde gidersen mal kapıda olur. Heves uğruna alacaklarsa hiç almasınlar" diye konuştu.
Öte yandan doğumun ardından henüz 15 dakikalık olan kuzuların ayakta durmaya çalışarak annelerinin yanına gitme çabaları da görüntülendi.
