Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 9 yaralı | Video 14.03.2026 | 15:03 Samsun'un İlkadım ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde Gençlik Merkezi karşısındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Kaymak idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, kavşakta Rukiye Çürükoğlu yönetimindeki otomobile yandan çarptı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu da yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağa giren otomobil ile seyir halindeki halk otobüsünün çarpışma anı ve çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.