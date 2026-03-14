Adana'da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video

14.03.2026 | 12:19

Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesi ve suç unsurlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 Mart 2026 günü Yüreğir'de 9, Seyhan'da 8 ve Sarıçam'da 4 olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 255 gram sentetik kannabinoid, yaklaşık 7 kilo 100 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek miktarda 71 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 500 sentetik ecza, 5 gram kokain, 63 gram metamfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
