Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video
14.03.2026 | 14:09
İstanbul Fatih’te sabah saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı yangında hayatını kaybeden 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden Çalıbaşı’nın kardeşi Muhittin Boyacı, o anları anlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Melek Çalıbaşı’nın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
"YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİN ELEKTRİKLİ SOBA OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"
Muhittin Boyacı, "Sabah işe gittiğimizde arkadaş bizi uyardı. Şu an gelinen durum bu. Ben içeride değildim, benim haberim sonradan oldu, işe gidiyordum. İçeride yeğenlerim, ablam vardı, ablam yanarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebinin elektrikli soba olduğunu söylüyorlar. İçerdekiler camdan atlayarak kendilerini kurtarmaya çalışmışlar. Yeğenim çocukları atmış, ama ablam içeride yanmış. Konuşacaklarım bu kadar" şeklinde konuştu.
Melek Çalıbaşı'nın cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:12
00:36
Tekirdağ'da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 14.03.2026 | 12:58
00:45
Adana'da 21 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 14.03.2026 | 12:19
04:33
03:54
Kuzuların anneleriyle buluşma anı böyle görüntülendi | Video 14.03.2026 | 11:11
04:20
Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü de yaralanmaktan kurtulamadı | Video 14.03.2026 | 09:54
01:10
Polisten kaçan 16 yıllık hükümlü yere düşünce böyle yakalandı | Video 14.03.2026 | 09:54
00:22
Esenyurt'ta iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı | Video 14.03.2026 | 09:11
11:59
00:56
06:42
04:03
Konya'da maskeli soyguncuların hedefi olan kuyumcu o anları anlattı | Video 13.03.2026 | 15:43
06:10
Adana’da ara tatile giren öğrenciler okul bahçesinde bayramlaştı | Video 13.03.2026 | 14:44
02:50
01:22
Yolu bırakıp kaldırımdan gittiler: Dron denetiminde ceza yağdı | Video 13.03.2026 | 14:02
00:34
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 13.03.2026 | 13:52
02:18
03:08
Kedi ile tilkinin ilginç karşılaşması kamerada | Video 13.03.2026 | 10:34
00:34
Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlayan şirkete operasyon | Video 13.03.2026 | 09:47