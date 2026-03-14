Video Yaşam Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video
Fatih’te çıkan yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi | Video

14.03.2026 | 14:09

İstanbul Fatih’te sabah saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı yangında hayatını kaybeden 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden Çalıbaşı’nın kardeşi Muhittin Boyacı, o anları anlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Melek Çalıbaşı’nın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın saat 07.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının bilgilerine göre elektrikli sobadan çıkan yangın kısa sürede iki katlı binanın üst katının tamamını sardı. Yangının çıktığını fark eden daire sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilenen yaralıları farklı hastanelere sevk etti. Yangın esnasında daireden çıkamayan 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı hayatını kaybetti. Çıkan yangında hayatını kaybeden Melek Çalıbaşı'nın kardeşi Muhittin Boyacı, yangının nasıl çıktığını anlattı.

"YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİN ELEKTRİKLİ SOBA OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"
Muhittin Boyacı, "Sabah işe gittiğimizde arkadaş bizi uyardı. Şu an gelinen durum bu. Ben içeride değildim, benim haberim sonradan oldu, işe gidiyordum. İçeride yeğenlerim, ablam vardı, ablam yanarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebinin elektrikli soba olduğunu söylüyorlar. İçerdekiler camdan atlayarak kendilerini kurtarmaya çalışmışlar. Yeğenim çocukları atmış, ama ablam içeride yanmış. Konuşacaklarım bu kadar" şeklinde konuştu.
Melek Çalıbaşı'nın cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY