Tekirdağ'da fırına silahlı saldırı kamerada | Video 14.03.2026 | 12:58 Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir fırına otomobilden silahla ateş açıldı. Kurşunların iş yerinin camlarına isabet ettiği saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yıldızkent Mahallesi'nde H.B.'ye ait ekmek fırınının önünde meydana geldi. Otomobilden fırına silah ile ateş açıldı, daha sonra araç hızla bölgeden uzaklaştı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Silahtan çıkan mermilerin iş yerinin camlarına isabet ettiği belirlendi. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, fırın işletmecisi H.B., uygun fiyata ekmek sattığı için tehditler aldığını ve saldırının bu nedenle yapılmış olabileceğini söyledi. Diğer yandan saldırı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.