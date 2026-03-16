Yüksekova'da odun sobasında patlama: Bir aile ölümden döndü | Video

16.03.2026 | 10:49

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Kamışlı köyündeki bir evde odun sobasında meydana gelen patlama büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Doski bölgesindeki Kamışlı köyünde meydana geldi. Şahap Barut'a ait ikamette, soğuk hava nedeniyle yakılan odun sobası, içine atılan odunların arasındaki yabancı bir cismin infilak etmesi sonucu patladı. Patlamanın şiddetiyle soba kullanılamaz hale gelerek parçalara ayrılırken; evin duvarlarında, camlarında ve eşyalarında hasar oluştu.


Olay sırasında odada bulunan aile fertleri, patlamadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan olayı anlatan Sabri Barut, odunların Doski Vadisi'ndeki Gürkavak köyünden getirildiğini belirterek, "Havalar soğuduğu için sobayı yaktık. Odunları sobaya attıktan kısa süre sonra odunların içindeki yabancı bir cisim büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle soba paramparça oldu, evin her yerinde hasar oluştu. Resmen ölümden döndük, büyük bir şok içerisindeyiz" dedi.

