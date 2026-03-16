Video Yaşam Ankara'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video
Ankara'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video

Ankara'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video

16.03.2026 | 08:05

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek, sürüklendi. Kazada 2 kişi hayatı kaybetti, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video 01:07
Ankara'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video 16.03.2026 | 08:05
Antalya’da 30 metrelik falezlerden düşen kadın öldü | Video 03:11
Antalya'da 30 metrelik falezlerden düşen kadın öldü | Video 16.03.2026 | 07:27
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:31
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 16.03.2026 | 07:25
Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 03:25
Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 16.03.2026 | 07:20
Tır üzerindeki konteyner alev alev yandı 00:24
Tır üzerindeki konteyner alev alev yandı 15.03.2026 | 18:24
Yasemin Yürük hastaneden paylaştı: Baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor | Video 01:01
Yasemin Yürük hastaneden paylaştı: "Baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor" | Video 15.03.2026 | 16:05
Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’la antrenman anlarını paylaştı: Spor salonunda romantik anlar... | Video 00:07
Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'la antrenman anlarını paylaştı: Spor salonunda romantik anlar... | Video 15.03.2026 | 15:29
Son dakika... İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın ölümünde flaş gelişme! 00:33
Son dakika... İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde flaş gelişme! 15.03.2026 | 13:57
Düzce’de sahur vakti çıkan ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 02:35
Düzce'de sahur vakti çıkan ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 15.03.2026 | 13:49
Kadınların kıskançlık kavgası kanlı bitti: Komşusunu yüzünden bıçakladı | Video 00:58
Kadınların kıskançlık kavgası kanlı bitti: Komşusunu yüzünden bıçakladı | Video 15.03.2026 | 13:46
Küçükçekmece’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:06
Küçükçekmece'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.03.2026 | 12:14
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı | Video 05:00
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 11:26
Antalya’da 5 yaşındaki çocuğun ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 01:51
Antalya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 15.03.2026 | 11:24
Şanlıurfa’da polisten yürek ısıtan görüntü | Video 01:39
Şanlıurfa'da polisten yürek ısıtan görüntü | Video 15.03.2026 | 11:22
Ölen Ayşegül Eraslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Oyuncu Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş | Video 06:24
Ölen Ayşegül Eraslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Oyuncu Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş | Video 15.03.2026 | 11:11
Otizmli Mehmet’in merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 05:18
Otizmli Mehmet'in merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:45
Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:58
Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:44
Beyoğlu’nda yangın: Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi son anda kurtuldu | Video 02:00
Beyoğlu’nda yangın: Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi son anda kurtuldu | Video 15.03.2026 | 10:40
Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:07
Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:52
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:34
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:44

