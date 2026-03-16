Antalya'da 30 metrelik falezlerden düşen kadın öldü | Video

16.03.2026 | 07:27

Antalya’da arkadaşları ile birlikte falezlerde vakit geçirirken dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten denize düşen müzisyen hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 19.30 sıralarında Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyenlik yapan Gizem İşken (38) arkadaşları ile birlikte vakit geçirmek için cadde üzerinde bulunan ve vatandaşların manzara izlemek için tercih ettiği falezlere geldi. Burada yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerini falezlerin uç noktasına yakın bir alana yerleştiren İşken ve arkadaşları sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra arkadaşlarının yanından kalkan ve yakın noktadaki patika alana giden İşken, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü. Kadının çığlık sesini duyan arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Gizem İşken'in gözlerinin önünde kayalıklardan düştüğünü gören yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri olay sonrası bölgeye vatandaşların girişini yasakladı.


Genç müzisyen hayatını kaybetti
İtfaiye ekiplerinin havanın karanlık olması ve karadan ulaşım sağlayamaması üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot ve balık adamlar sevk edildi. Verilen konuma gelen deniz polisi, kadını su yüzeyinde hareketsiz şekilde buldu. Bota alınan müzisyen Kaleiçi Yatlimanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gizem İşken'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Gizem İşken'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:31
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 16.03.2026 | 07:25
Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 03:25
Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 16.03.2026 | 07:20
Tır üzerindeki konteyner alev alev yandı 00:24
Tır üzerindeki konteyner alev alev yandı 15.03.2026 | 18:24
Yasemin Yürük hastaneden paylaştı: Baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor | Video 01:01
Yasemin Yürük hastaneden paylaştı: "Baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor" | Video 15.03.2026 | 16:05
Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay’la antrenman anlarını paylaştı: Spor salonunda romantik anlar... | Video 00:07
Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'la antrenman anlarını paylaştı: Spor salonunda romantik anlar... | Video 15.03.2026 | 15:29
Son dakika... İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan’ın ölümünde flaş gelişme! 00:33
Son dakika... İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde flaş gelişme! 15.03.2026 | 13:57
Düzce’de sahur vakti çıkan ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 02:35
Düzce'de sahur vakti çıkan ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 15.03.2026 | 13:49
Kadınların kıskançlık kavgası kanlı bitti: Komşusunu yüzünden bıçakladı | Video 00:58
Kadınların kıskançlık kavgası kanlı bitti: Komşusunu yüzünden bıçakladı | Video 15.03.2026 | 13:46
Küçükçekmece’de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:06
Küçükçekmece'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 527 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.03.2026 | 12:14
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı | Video 05:00
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 11:26
Antalya’da 5 yaşındaki çocuğun ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 01:51
Antalya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 15.03.2026 | 11:24
Şanlıurfa’da polisten yürek ısıtan görüntü | Video 01:39
Şanlıurfa'da polisten yürek ısıtan görüntü | Video 15.03.2026 | 11:22
Ölen Ayşegül Eraslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Oyuncu Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş | Video 06:24
Ölen Ayşegül Eraslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Oyuncu Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş | Video 15.03.2026 | 11:11
Otizmli Mehmet’in merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 05:18
Otizmli Mehmet'in merdivenden düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:45
Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:58
Yaşlı adamın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.03.2026 | 10:44
Beyoğlu’nda yangın: Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi son anda kurtuldu | Video 02:00
Beyoğlu’nda yangın: Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi son anda kurtuldu | Video 15.03.2026 | 10:40
Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:07
Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:52
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:34
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:44
İstanbul Ümraniye’de trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 00:24
İstanbul Ümraniye'de trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 15.03.2026 | 09:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY