Video Yaşam İstanbul Kağıthane'de gecekondu alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video
16.03.2026 | 14:00

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Okul Arkası Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından gecekonduda bulunan Furkan Zorlu isimli kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edildi.


Yangın sırasında mahallede bulunan İsmail Ayaz ise, "Evden çıktım namaza gidiyordum, camdan bir ses duydum bağırıyordu. Ben bakmak istemedim yola çıktım komşuyu aradım. O da hemen cama çıktı bakınca 'yangın var, yanıyor burası' dedi. Ben giderken ne duman vardı ne başka bir şey. Ama yangının ne şekilde başladığını bilmiyorum" dedi.

Oyuncu Ebru Şahin’den mini konser... Gizli yeteneğiyle herkesi büyüledi | Video 02:12
Oyuncu Ebru Şahin'den mini konser... Gizli yeteneğiyle herkesi büyüledi | Video 16.03.2026 | 14:21
İstanbul Kağıthane’de gecekondu alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video 02:07
İstanbul Kağıthane'de gecekondu alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video 16.03.2026 | 14:00
Cinayeti böyle itiraf etti... İstanbul’da 7 yıllık kayıp dosyasında kan donduran gerçek | Video 00:43
Cinayeti böyle itiraf etti... İstanbul'da 7 yıllık kayıp dosyasında kan donduran gerçek | Video 16.03.2026 | 13:21
İlber Ortaylı’nın defnedileceği Fatih Camii haziresi böyle görüntülendi | Video 02:15
İlber Ortaylı’nın defnedileceği Fatih Camii haziresi böyle görüntülendi | Video 16.03.2026 | 13:16
Diyarbakır’da suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama | Video 00:37
Diyarbakır’da suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama | Video 16.03.2026 | 13:07
Şırnak Uludere’de sel | Video 00:41
Şırnak Uludere'de sel | Video 16.03.2026 | 13:03
Ümraniye’de araca çarpan beton mikseri devrildi: 1 yaralı | Video 02:05
Ümraniye'de araca çarpan beton mikseri devrildi: 1 yaralı | Video 16.03.2026 | 13:01
İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversite’sinde tören düzenleniyor | Video 02:03
İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversite'sinde tören düzenleniyor | Video 16.03.2026 | 12:06
Şarkıcı Emir Can İğrek’ten sahnede bomba ’aşk’ itirafı! | Video 00:47
Şarkıcı Emir Can İğrek'ten sahnede bomba 'aşk' itirafı! | Video 16.03.2026 | 11:55
Sultangazi’de kuyumcuya soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:32
Sultangazi'de kuyumcuya soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.03.2026 | 11:25
Tekirdağ’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:46
Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 16.03.2026 | 11:22
Bursa’da çöp kamyonun altında kalıp ölen Serhat’ın son görüntüleri ortaya çıktı 00:50
Bursa'da çöp kamyonun altında kalıp ölen Serhat’ın son görüntüleri ortaya çıktı 16.03.2026 | 10:55
Yüksekova’da odun sobasında patlama: Bir aile ölümden döndü | Video 01:17
Yüksekova'da odun sobasında patlama: Bir aile ölümden döndü | Video 16.03.2026 | 10:49
Selma Konak’tan hüzünlendiren video... Volkan Konak’la kutladığı son doğum gününü paylaştı | Video 00:43
Selma Konak'tan hüzünlendiren video... Volkan Konak'la kutladığı son doğum gününü paylaştı | Video 16.03.2026 | 10:40
İstanbul’da 5 ilçede zehir tacirlerine darbe! | Video 01:28
İstanbul'da 5 ilçede zehir tacirlerine darbe! | Video 16.03.2026 | 10:20
Şırnak’ta çığ düşen kara yolunda yolcu otobüsünde mahsur kalanlar kurtarıldı | Video 02:56
Şırnak'ta çığ düşen kara yolunda yolcu otobüsünde mahsur kalanlar kurtarıldı | Video 16.03.2026 | 09:23
Ankara’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video 01:07
Ankara'da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı | Video 16.03.2026 | 08:05
Antalya’da 30 metrelik falezlerden düşen kadın öldü | Video 03:11
Antalya'da 30 metrelik falezlerden düşen kadın öldü | Video 16.03.2026 | 07:27
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:31
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 16.03.2026 | 07:25
Hatay’da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 03:25
Hatay'da kuvvetli fırtınayla deniz taştı! O anlar kamerada... | Video 16.03.2026 | 07:20

