Ümraniye'de araca çarpan beton mikseri devrildi: 1 yaralı | Video 16.03.2026 | 13:01 Ümraniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki bir araca çarpan beton mikseri yan yattı. Mikser sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ümraniye Tantavi Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde bulunan bir beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Mikser, seyir halinde bulunan bir başka araca çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.