Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs gözaltına alındı | Video

17.03.2026 | 08:53

Ankara'da emniyet ve jandarma iş birliğiyle il genelinde dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlara karışıp aranan 103 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Jandarma Komutanlığı ortak operasyon yaptı. Jandarma ve Emniyet işbirliğiyle geniş kapsamlı ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 200 şüpheliye yönelik araştırmalar yapılarak tespitler doğrultusunda düğmeye basıldı. Arat (Emniyet Aranan Şahıslar Timleri) ve Jasat (Jandarma Suç Araştırma Timleri) eş zamanlı Operasyon için bir araya geldi. 495 personel 141ekip Başkent genelinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon içtimasını beraber yapan Arat ve Jasat 103 aranan şahsı gözaltına aldı. Özel Harekat, Drone Ekipleri, Operasyon Timlerinin de katıldığı operasyonda dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlara karışan, aranan şahıslar hedef alınmış olup, suçla ortak mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ekipler tarafından vurgulandı.
