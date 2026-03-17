Merdiven altı plaka basım atölyelerine baskın: 4 tutuklama | Video

17.03.2026 | 09:52

Adana'da polis ‘APP' plaka olarak bilinen sahte plaka basan merdiven altı 3 atölyeye yaptığı operasyonla 4 kişiyi yakaladı. Atölyelerde plaka basım ekipmanları, karekod makinesi, onlarca basılmış ve boş plaka ele geçirildi. Yakalana şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü bağlı Mali Büro ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında 'APP' plaka olarak bilinen sahte plaka basan 3 atölyeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Toplanan delillerinin ardından söz konusu 3 atölyeye eş zamanlı baskın yapıldı.

Merdiven altı atölyelere yapılan baskınlarda, plaka presleme makinesi, mühür, 2 plaka boyama silindiri, 3 karekod makinesi, 19 plaka tablası, 136 basılı plaka, 710 boş plaka, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ile 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda ise 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
