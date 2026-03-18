Batman'da otel odasında 514 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 18.03.2026 | 10:15 Batman'da yabancı uyruklu bir şahsın kaldığı otel odasında yapılan aramada 514 gram metamfetamin ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.13 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışma neticesinde, yabancı uyruklu bir şahsın konakladığı otel odasında arama yapıldı. Yapılan aramada 514 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.