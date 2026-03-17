Cinayete kurban giden baba oğul, son yolculuğuna uğurlandı | Video

17.03.2026 | 14:13

Sivas’ta iftar sonrası çıkan tartışmada öldürülen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta 15 Mart Pazar günü öldürülen baba Süleyman Yurdakul ve oğlu Mehmet Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı. Ayyıldız Camii'ndeki cenazeye çok sayıda kişi katıldı. Baba ve oğulun cenaze namazı, alınan helalliğin ardından öğle namazına müteakip kılındı. Cinayete kurban giden baba ve oğulun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Baba ve oğulun cenazeleri, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığına defnedildi.

Olay 15 Mart Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydan gelmişti. İftar sonrası evde çıkan tartışma sonrası silah sesleri yükselmiş ve olayda baba Süleyman Yurdakul ile oğlu Mehmet Yurdakul hayatını kaybetmiş, babaanne N.Y. ise omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan ailenin en küçük çocuğu U.B.Y. (15), sorgusu ve işlemlerin ardından Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş, 15 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İzmir’de taksici Deniz Örer cinayetinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı | Video 04:53
İzmir'de taksici Deniz Örer cinayetinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı | Video 17.03.2026 | 13:43
Maltepe’de uyuşturucu operasyonu; gizli bölmede silah ve yüklü para ele geçirildi | Video 01:14
Maltepe'de uyuşturucu operasyonu; gizli bölmede silah ve yüklü para ele geçirildi | Video 17.03.2026 | 11:31
Manavgat’ta servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 00:34
Manavgat'ta servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 17.03.2026 | 11:12
Şehitler Abidesi 360 derece kamera ile görüntülendi | Video 03:56
Şehitler Abidesi 360 derece kamera ile görüntülendi | Video 17.03.2026 | 10:58
Pide salonunda doğal gaz kaynaklı patlama: 1 yaralı | Video 01:51
Pide salonunda doğal gaz kaynaklı patlama: 1 yaralı | Video 17.03.2026 | 10:12
Merdiven altı plaka basım atölyelerine baskın: 4 tutuklama | Video 05:43
Merdiven altı plaka basım atölyelerine baskın: 4 tutuklama | Video 17.03.2026 | 09:52
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 00:45
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 17.03.2026 | 09:35
Ankara’da çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs gözaltına alındı | Video 00:30
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs gözaltına alındı | Video 17.03.2026 | 08:53
Beyoğlu’ndaki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti | Video 01:26
Beyoğlu'ndaki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti | Video 17.03.2026 | 08:49
Dilencilik bahanesiyle yaklaştı, kadının cüzdanını alıp kaçtı... O anlar kamerada 01:00
Dilencilik bahanesiyle yaklaştı, kadının cüzdanını alıp kaçtı... O anlar kamerada 16.03.2026 | 23:47
Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına yayınlanan o anlar Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 06:45
Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına yayınlanan o anlar Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 16.03.2026 | 21:46
Ters yönden çıkınca kaza kaçınılmaz oldu: 2 yaralı 01:15
Ters yönden çıkınca kaza kaçınılmaz oldu: 2 yaralı 16.03.2026 | 18:21
Antalya’da kaymakamlık binasında ateş açıp, kendini odaya kilitledi | Video 00:25
Antalya'da kaymakamlık binasında ateş açıp, kendini odaya kilitledi | Video 16.03.2026 | 16:20
’İftara ne pişirsem?’ derdi ATV’de çözülüyor! Şef Yağız İzgül 12 dakikada zahmetsiz tarifler veriyor 11:59
'İftara ne pişirsem?' derdi ATV’de çözülüyor! Şef Yağız İzgül 12 dakikada zahmetsiz tarifler veriyor 16.03.2026 | 16:18
Şanlıurfa’da derede erkek cesedi bulundu | Video 00:24
Şanlıurfa’da derede erkek cesedi bulundu | Video 16.03.2026 | 14:38
Sultangazi’de kuyumcu soygunu girişimi kamerada | Video 03:44
Sultangazi’de kuyumcu soygunu girişimi kamerada | Video 16.03.2026 | 14:33
Motosiklet TIR’ın altına girmekten son anda kurtuldu: Kaza anı kamerada | Video 01:29
Motosiklet TIR'ın altına girmekten son anda kurtuldu: Kaza anı kamerada | Video 16.03.2026 | 14:30
Denizli’de silahlı çatışma: 1 ağır yaralı | Video 00:22
Denizli'de silahlı çatışma: 1 ağır yaralı | Video 16.03.2026 | 14:29
Oyuncu Ebru Şahin’den mini konser... Gizli yeteneğiyle herkesi büyüledi | Video 02:12
Oyuncu Ebru Şahin'den mini konser... Gizli yeteneğiyle herkesi büyüledi | Video 16.03.2026 | 14:21

