Cinayete kurban giden baba oğul, son yolculuğuna uğurlandı | Video
17.03.2026 | 14:13
Sivas’ta iftar sonrası çıkan tartışmada öldürülen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Olay 15 Mart Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydan gelmişti. İftar sonrası evde çıkan tartışma sonrası silah sesleri yükselmiş ve olayda baba Süleyman Yurdakul ile oğlu Mehmet Yurdakul hayatını kaybetmiş, babaanne N.Y. ise omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan ailenin en küçük çocuğu U.B.Y. (15), sorgusu ve işlemlerin ardından Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş, 15 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
