İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla mest eden görüntü | Video 18.03.2026 | 08:48 İstanbul'un simge yapılarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü, gün doğumu ve sisin oluşturduğu eşsiz manzarayla adeta görsel şölen sundu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köprü çevresini saran yoğun sis, ortaya mest eden görüntüler çıkardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dron ile kaydedilen görüntülerde, köprünün sis bulutlarının arasından yavaş yavaş belirerek gün doğumunun kızıllığıyla bütünleştiği anlar izleyenleri kendine hayran bıraktı. Boğaz üzerinde oluşan bu doğal atmosfer, İstanbul'un hayran bırakan yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.Ortaya çıkan manzara, hem doğanın hem de mühendisliğin uyumunu gözler önüne sererken, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.