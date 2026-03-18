Antalya'da plakasız ve abartı egzozlu motosiklete 62 bin TL ceza kesildi | Video 18.03.2026 | 12:28 Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerinin devriye görevi sırasında yaptığı denetimde, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.

Olay, D-400 Karayolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Batı Side Köprülü Kavşak yan yol üzerinde yer alan akaryakıt istasyonunda bulunan motosikletleri kontrol etti. Yapılan incelemede motosikletlerden birinin plakasının takılı olmadığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı detaylı kontrolde ayrıca motosiklette abartı egzoz bulunduğu belirlendi. Trafik ekipleri tarafından sürücüye plaka takmamak ve abartı egzoz kullanmak suçlarından toplam 62 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, motosiklet de 1 ay süreyle trafikten men edildi.