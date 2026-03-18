18.03.2026 | 12:02

Fatih Sultanahmet Meydanı’nda bir kişinin dalgınlığından faydalanarak çantasından para çalan 2 kadın, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sultanahmet Meydanı'nı takibe aldı. Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, şüphe üzerine izlenen iki kadının, K.U. isimli bir kişinin dalgınlığından faydalanarak çantasının üzerini örtüp el çabukluğuyla içerisinden para aldıkları tespit edildi. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen şüpheliler G.T. (26) ve S.Ç. (30), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden çıkan ve K.U.'ya ait olduğu belirlenen 8 bin 400 lira nakit para, muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

2 YANKESİCİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen G.T. ve S.Ç., "Yankesicilik" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sultanahmet’te yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın tutuklandı | Video 00:12
