Video Yaşam Tartıştığı motosikletliye çarpıp yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video
Tartıştığı motosikletliye çarpıp yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video

18.03.2026 | 13:10

Denizli'de otomobil ve motosiklet sürücüsü arsasında çıkan tartışmada, otomobil sürücüsü motosikletliye çarparak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün dengesini kaybederek yere düştüğü kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çaybaşı Caddesi üzerinde henüz plakası bilinmeyen otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü motosikleti önüne aldı. Tampon tampona ilerleyen iki araç arasındaki gerilim bir süre daha devam etti. Otomobil sürücüsü, bir süre takip ettiği motosikletliye çarparak yoluna devam etti. Çarpışma sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Kaza sonucunda otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken hastaneye kaldırılan motosiklet sürücünün ise durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar ise saniye saniye bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; otomobil sürücüsünün, motosikleti önüne aldığı belli bir süre sonra motosikletliye çarparak durduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY