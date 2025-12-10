Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı | Video 10.12.2025 | 08:40 Hatay’da 2 aile arasında çıkan kavgada sokağın savaş alanına döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Mahallede yaşayan iki aile arasında arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 43 yaşındaki erkek şahıs İ.K. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şahıs, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahallenin savaş alanına döndüğü olayda yaralanan T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K. hastanede tedavi altına alındı. Olaya müdahale eden bir personel, yüzüne taş gelmesi sonucu çene bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Aileler arasında yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga anı ile jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak grupları ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.