Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı | Video
10.12.2025 | 08:40
Hatay’da 2 aile arasında çıkan kavgada sokağın savaş alanına döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
