24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 24 il merkezli ‘Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli tutuklandığını duyurdu.

