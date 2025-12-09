Direksiyon hakimiyetini kaybedip ortalığı birbirine katan sürücüyü böyle darp ettiler | Video
09.12.2025 | 10:48
Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Sürücünün çarptığı araçtan uzaklaştıktan sonra geri gelip yeniden çarptığı ve vatandaşların sürücüye müdahale ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
