Sultangazi’de İETT otobüsü direğe böyle çarptı | Video
09.12.2025 | 09:48
Sultangazi’de yola dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yolda aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu araçlar yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, kazalarda yaralanan olmadığı araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"MAZOT DÖKÜLMÜŞ, ARAÇLAR DİREĞE VURDU"
Olayı anlatan Ahmet Açıkgöz, "Yukarıda bir araç tamir edilirken mazot dökülmüş. Viraja gelirken birkaç araba direğe vurdu. Sonra büyük otobüs geldi vurdu. Bir iki araç daha kaza yaptı ama Allah'a şükür yaralanan olmadı" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Yola dökülen akaryakıt nedeniyle meydana gelen kazalar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların virajda kayarak direğe çarptığı, son olarak körüklü İETT otobüsünün de aynı şekilde direğe çarptığı anlar yer aldı. Olay sonrası kaydedilen görüntülerde ise otobüsün ön kısmında hasar oluştuğu görüldü.
