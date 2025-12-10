Video Yaşam İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon: 42 gözaltı | Video
10.12.2025 | 08:35

İstanbul’da çok sayıda adrese yeni nesil suç örgütlerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alınırken, 42 şahıstan 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, yeni nesil suç örgütleri ile ilgili birçok adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve kundaklama olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda;
22.11.2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, 25.11.2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 4 şüpheli şahıs, 28.11.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen eylem ile alakalı tespit edilen 17 şüpheli şahıs, 29.11.2025 tarihinde Bahçelievler ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen eylem ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, 01.12.2025 tarihinde 1 kişiye yönelik gerçekleşen tehdit eylemi ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, 04.12.2025 tarihinde Şişli ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 4 şüpheli şahıs, 01.12.2025 tarihinde Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs, 03.12.2025 tarihinde 1 kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 şüpheli şahıs, 05.12.2025 tarihinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 42 şahıs farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen dijital metayellerin incelenmesinde; 25.11.2025 tarihinde Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ve aynı şahsa ait araca yönelik kundaklama eylemi, 04.12.2025 tarihinde Sultangazi ilçesinde bir araca yönelik kurşunlama eylemi, 05.12.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi olmak üzere 4 farklı eylem aydınlatıldı.
Öte yandan operasyonda yakalanan 42 şahıstan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

