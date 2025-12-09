Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
09.12.2025 | 23:11
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı 09.12.2025 | 23:11
30:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 09.12.2025 | 17:42
02:09
38:17
03:37
06:28
Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandı 09.12.2025 | 13:24
00:59
00:30
00:28
00:58
İstanbul’da kayıp liseli alarmı 08.12.2025 | 21:39
16:24
00:42
00:10
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi | Video 07.12.2025 | 14:57
00:38
Elektrik şok cihazıyla kaçak avcılığa 750 bin lira ceza | Video 06.12.2025 | 11:42
05:11
37:55
Başkan Erdoğan: "Kadının olduğu yerde huzur olur" | Video 05.12.2025 | 16:25
00:57
33 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı | Video 05.12.2025 | 08:22
01:30
İstanbul merkezli 5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı | Video 05.12.2025 | 08:21
06:56
Şüphelinin adliyeden çıkış anları A Haber'de! 04.12.2025 | 19:16
02:00
Mavi Vatan’da güç gösterisi | Video 04.12.2025 | 15:48