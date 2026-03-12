Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede acı varsa dindirmeye çalışıyoruz | Video

12.03.2026 | 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdiminde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz. Nerede bir acı, dram, trajedi, gözyaşı varsa tüm gücümüzle onu dindirmeye çalışıyoruz" dedi.