Sultanbeyli'de uyuşturucu baskını | Video 12.03.2026 | 10:09 İstanbul Polisi tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde bulundu ve bir kişi yakalandı. Operasyon esnasında bir araçla adresin önüne gelen 3 kişi de gözaltına alındı. Araçta bir kilograma yakın uyuşturucu madde bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu ile mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyeti, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreste M.L.Ş. (41) isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 11,87 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon esnasında adresin önüne gelen bir araçtaki kişilerin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araç kontrol edildi.

Araçta yapılan detaylı aramalarda 968,7 gram Marihuana maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 450 lira nakit para bulundu.

Aracın plakasının da sahte olduğu tespit edildi. Araçta bulunan S.A. (23), Y.S. (29) ve S.Ö. (28) isimli üç kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen dört kişi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.