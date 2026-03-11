Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
11.03.2026 | 21:16
Başkan Erdoğan, AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 11.03.2026 | 21:16
02:13
Son dakika... İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka cezaları" açıklaması| Video 11.03.2026 | 13:36
01:40
46:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır 11.03.2026 | 13:15
07:05
Bakan Bayraktar "Enerjimizi tedarik etmemizde sıkıntı yok" | Video 11.03.2026 | 10:12
00:40
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var | Video 11.03.2026 | 09:34
00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
00:37
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 10.03.2026 | 08:18
00:50
Kabine toplandı... 3 kritik başlık masada | Video 09.03.2026 | 16:09
01:24
İran füzesi hava sahamızda imha edildi | Video 09.03.2026 | 15:27
15:33
Son dakika | MSB: İran Füzesi hava sahamızda düşürüldü | Video 09.03.2026 | 15:07
01:27
Türk F-16'ları KKTC'de | Video 09.03.2026 | 14:00
00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
00:27
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 15 ölü, 20 yaralı | Video 09.03.2026 | 10:48
00:42
Son dakika | Türk F-16'larından KKTC'de gövde gösterisi 09.03.2026 | 10:37
01:08
Van ve Hakkari’de 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 09.03.2026 | 10:32
02:20
Son dakika | KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandı | Video 09.03.2026 | 10:28
00:14
Son dakika | Denizli'de 5.1'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.03.2026 | 09:58
01:22
03:21
Kabine toplanıyor! 3 kritik başlık masada! | Video 09.03.2026 | 08:34