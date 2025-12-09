Video Yaşam Sağlıkta usulsüzlük yapanlara Hatay merkezli 41 ilde operasyon | Video
Sağlıkta usulsüzlük yapanlara Hatay merkezli 41 ilde operasyon | Video

Sağlıkta usulsüzlük yapanlara Hatay merkezli 41 ilde operasyon | Video

09.12.2025 | 12:45

Hatay merkezli 41 ilde sağlıkta usulsüzlük yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 162 şahıs yakalanırken, 12 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 41 ilde sağlıkta usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Planlı yapılan operasyonda; usulsüz istirahat raporu verilmesi, SGK prim gününü doldurmak için usulsüz sigorta girişi, malulen emeklilik için doktor raporu, usulsüz tıbbi işlemlerin ücretinin SGK'dan talebi ve engel oranının arttırılması suretiyle usulsüzlük yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Hatay'da 78, il dışında 84 olmak üzere toplamda 162 şüpheli yakalandı. Aynı dosya kapsamında 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 12 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yasadışı bahis platformuna operasyon! 2 milyar liralık işlem hareketi | Video 00:40
Yasadışı bahis platformuna operasyon! 2 milyar liralık işlem hareketi | Video 09.12.2025 | 13:18
İzmir Büyükşehir işçileri: Arkadaşlarımız işe dönünceye dek mücadele sürecek | Video 05:28
İzmir Büyükşehir işçileri: "Arkadaşlarımız işe dönünceye dek mücadele sürecek" | Video 09.12.2025 | 13:18
Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video 01:14
Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video 09.12.2025 | 13:18
Kayseri’de dehşet! Kendi karısını öldürmeye geldi, görevlinin karısını öldürdü | Video 01:51
Kayseri'de dehşet! Kendi karısını öldürmeye geldi, görevlinin karısını öldürdü | Video 09.12.2025 | 13:18
Samsun’da tır şoförü ile vatandaşlar arasında gerginlik | Video 00:48
Samsun’da tır şoförü ile vatandaşlar arasında gerginlik | Video 09.12.2025 | 13:17
Sağlıkta usulsüzlük yapanlara Hatay merkezli 41 ilde operasyon | Video 00:45
Sağlıkta usulsüzlük yapanlara Hatay merkezli 41 ilde operasyon | Video 09.12.2025 | 12:45
Nevşehir’de asayiş uygulaması: Bin 465 şahıs kontrol edildi | Video 01:06
Nevşehir’de asayiş uygulaması: Bin 465 şahıs kontrol edildi | Video 09.12.2025 | 11:49
İstanbul TEM Otoyolu’nda sıkışmalı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 02:46
İstanbul TEM Otoyolu'nda sıkışmalı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 09.12.2025 | 11:35
Son depremler ne ifade ediyor? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy değerlendirdi | Video 12:52
Son depremler ne ifade ediyor? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy değerlendirdi | Video 09.12.2025 | 11:28
Direksiyon hakimiyetini kaybedip ortalığı birbirine katan sürücüyü böyle darp ettiler | Video 02:31
Direksiyon hakimiyetini kaybedip ortalığı birbirine katan sürücüyü böyle darp ettiler | Video 09.12.2025 | 10:48
Isparta’da motosiklet otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 00:39
Isparta'da motosiklet otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 09.12.2025 | 10:39
Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar açıklandı | Video 02:39
Hamam böceği yedirilen genç dosyasında karar açıklandı | Video 09.12.2025 | 10:09
Sultangazi’de İETT otobüsü direğe böyle çarptı | Video 03:00
Sultangazi’de İETT otobüsü direğe böyle çarptı | Video 09.12.2025 | 09:48
Denize ateş edip ses terapisi yazıp paylaşan şahıs yakalandı | Video 00:37
Denize ateş edip "ses terapisi" yazıp paylaşan şahıs yakalandı | Video 09.12.2025 | 09:21
Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:59
Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.12.2025 | 08:46
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 01:10
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 09.12.2025 | 08:26
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 00:34
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 09.12.2025 | 08:19
Kaza sonrası Ağabeyimi arayacağım deyip sırra kadem bastı | Video 01:06
Kaza sonrası "Ağabeyimi arayacağım" deyip sırra kadem bastı | Video 09.12.2025 | 06:21
Bodrum’da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 00:46
Bodrum'da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 09.12.2025 | 06:19
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 01:06
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 08.12.2025 | 16:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY