Sağlıkta usulsüzlük yapanlara Hatay merkezli 41 ilde operasyon | Video 09.12.2025 | 12:45 Hatay merkezli 41 ilde sağlıkta usulsüzlük yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 162 şahıs yakalanırken, 12 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 41 ilde sağlıkta usulsüzlük yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Planlı yapılan operasyonda; usulsüz istirahat raporu verilmesi, SGK prim gününü doldurmak için usulsüz sigorta girişi, malulen emeklilik için doktor raporu, usulsüz tıbbi işlemlerin ücretinin SGK'dan talebi ve engel oranının arttırılması suretiyle usulsüzlük yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Hatay'da 78, il dışında 84 olmak üzere toplamda 162 şüpheli yakalandı. Aynı dosya kapsamında 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 12 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.