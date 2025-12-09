Video Yaşam Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

09.12.2025 | 08:46

Bursa’da gasp edilen taksinin kaçırılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan ve yarım saatlik kovalamacayla sona eren taksi gaspının, benzin istasyonundaki başlangıç anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, 16 T 0853 plakalı taksiyi gasp ederek Mudanya istikametindeki benzin istasyonundan Ankara yönüne doğru kaçan S.A.'nın, olaydan hemen önce şoföre "Fenalaştım, bana su alsana" dediği belirlendi. Su almak için benzinlikte duran merhametli şoförün markete yönelmesinin ardından S.A.'nın yan koltuktan sürücü koltuğuna geçtiği, geriye doğru manevra sırasında arkasındaki 16 NVR 25 plakalı araca çarptığı ve ardından taksiyi hızla olay yerinden kaçırdığı kaydedildi.

S.A. gasp ettiği araçla mahalle aralarında tehlikeli şekilde ilerledi, 3 araca çarparak kaçtı ve kovalamaca sonunda direksiyon kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak taksiyi kullanılamaz hale getirdi. Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan S.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Görüntüler incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:59
Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.12.2025 | 08:46
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 01:10
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 09.12.2025 | 08:26
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 00:34
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 09.12.2025 | 08:19
Kaza sonrası Ağabeyimi arayacağım deyip sırra kadem bastı | Video 01:06
Kaza sonrası "Ağabeyimi arayacağım" deyip sırra kadem bastı | Video 09.12.2025 | 06:21
Bodrum’da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 00:46
Bodrum'da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 09.12.2025 | 06:19
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 01:06
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 08.12.2025 | 16:17
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video 01:48
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video 08.12.2025 | 16:16
Bağcılar’da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 03:08
Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 08.12.2025 | 16:16
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 06:37
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 08.12.2025 | 13:51
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:15
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 08.12.2025 | 13:27
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:03
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2025 | 10:14
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 03:13
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 01:29
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Yüksekova’da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 04:54
Yüksekova'da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 08.12.2025 | 10:14
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 00:27
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 08.12.2025 | 09:36
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 00:55
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 08.12.2025 | 09:36
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 03:12
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 08.12.2025 | 09:10
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:51
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10
Uludağ’da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 02:19
Uludağ'da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 08.12.2025 | 09:09
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 01:29
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 08.12.2025 | 09:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY