Gasp edilen taksinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
09.12.2025 | 08:46
Bursa’da gasp edilen taksinin kaçırılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Gece saat 02.00 sıralarında yaşanan ve yarım saatlik kovalamacayla sona eren taksi gaspının, benzin istasyonundaki başlangıç anları güvenlik kamerasına yansıdı.
S.A. gasp ettiği araçla mahalle aralarında tehlikeli şekilde ilerledi, 3 araca çarparak kaçtı ve kovalamaca sonunda direksiyon kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak taksiyi kullanılamaz hale getirdi. Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan S.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.
Görüntüler incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
