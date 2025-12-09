İzmir Büyükşehir işçileri: "Arkadaşlarımız işe dönünceye dek mücadele sürecek" | Video 09.12.2025 | 13:18 Maaşların eksik yatması, ek gelirlerin 4 aydır ödenmemesi ve 350 kişinin havuzda bekletilmesi nedeniyle dün sabah çıplak ayakla yürüyüş yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçilerin eylemi bugün de devam etti. Sendika, belli bir ödeme takvimi belirlenene dek ve havuzda bekletilen 350 kişinin yeniden işe alınana dek eylemleri sürdüreceklerini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kültürpark 9 Eylül kapısında bir araya gelen işçiler slogan atıp işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesini istedi. Dün akşam maaşların yüzde 99'unun yatırıldığını, geriye küçük bir meblağın kaldığını belirten DİSK 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, kalan alacakları ile ilgili bir ödeme takvimi açıklnamasını istedi. Alacaklarının büyük kısmını aldıklarını ancak havuzda bekletilen 350 çalışanın yeniden işe alınması için eylemleri sürdüreceklerini söyleyen Gül, ayrıca "Binlerce arkadaşımızın alacakları ile ilgili adım atılmasını istiyoruz. Paralarımız ödense bile buradaki arkadaşlarımız işine dönmeden mücadeleden geri atmayacağız" dedi.

"MÜZAKEREYE AÇIĞIZ"

Açıklamasında müzakereye açık olduklarını belirten DİSK 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Maaşlarımızın eksik yatırılması, 4 aylık sosyal haklarımızdaki ödemelerin düzenli bir şekilde ödenmemesi ve 350 tane arkadaşımızın iş şirkete iade edilip işbaşı yaptırılmamasından kaynaklı sesimizi duyurmak için bu alandaydık. Bugün de burada şirkete iade olan arkadaşlarımızla beraber işbaşı yaptırılması için sesimizi yükseltmek için bugün buradayız, dostlar. Evet, biz dün buradan da çağrıda bulunduk. Dedik ki: 'Gelin, bir an önce bu masayı kuralım, bu mağduriyet ortadan kaldırılsın.' Ancak şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı. Biz gece gündüz demeden bu müzakereye açığız" dedi.

"BİZ İŞİMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıklamalarına değinen Ercan Gül, "Dün de Cemil Başkanımız bir açıklama yapmış. Orada duyduk. Biz bir aileyiz, ailenin içerisinde bu tür kavgalar olur diye. Evet, biz gerçekten bir aileyiz. Bunu her devasa dile getirdik. Aile içinde bu tür kavgalar olur ama artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Artık İzmir halkının belediye ve işçi arasındaki kavgayı ortadan kaldırıp hizmet üretilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. İzmir halkının bizlerden beklentisi bu. Biz işimizi yapmak istiyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız ailesine, çocuklarına, geçim sıkıntısı yaşadıkları için bugün kredi kartlarına, borçlarına, ev kiralarına Ödeneklerini sağlayabilmeleri için işlerine geri dönmek istiyorlar. Tek amacımız bu. İnanın kimseyle kavga etmek, bu sokaklara çıkmak gibi derdimiz yok ama işimizin ekmeğimizin de verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız" diye konuştu.

"MAAŞIMIZIN YÜZDE 99'U YATTI"

Maaşlarının yüzde 99'unun yattığını ancak belli bir ödeme takviminin olmadığından bahseden Gül, "Bizim dün akşam maaşımızın büyük çoğunluğu yattı. Yüzde 99 kesim yatırıldı; ufak bir meblağ kalmış. Bize para yok dendi, para var da ödenmiyor mu dendiler. Ama gördük ki 2 gün sonra bu para bir şekilde ayarlanıp hesaplarımıza yatırıldı. Diğer alacaklarımızla ilgili de biz ivedi bir şekilde hemen bütün alacaklarımızı hemen yatırın demiyoruz ama bizim kısa vadede önümüze bir yol açması konması gerekiyor. Bu 4 aydır bizim alamadığımız gıda kartımız, ikramiyemiz, öğrenim yardımımız, mesai alacağımız tis farkımız ivedi bir şekilde bize bir somut adım atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde eylem takvimimiz belli. Bu eylem takvimlerimizi biz uygulayacağız. Ama bunun ortadan kaldırılmasının tek bir sebebi var. Bu ücretlerimizle ilgili bize somut adımların atılması. Atılmadığı takdirde bugün buradayız" açıklamasında bulundu.

"ÖNCELİK 350 KİŞİNİN İŞE GERİ DÖNMESİ"

Ercan Gül, açıklamasını şu şekilde noktalandırdı: "Öncelikle işimizin bize geri verilmesi tek derdimiz bu. Öncelikle bizim tek derdimiz bu. Evet, ondan sonra da binlerce emekçi arkadaşımızın alacaklarıyla ilgili somut adımlar atılması. Şunu söyleyelim. Bir Biz paralarımız ödense bile, bize bir gün takvim belirlense bile biz bu oradaki arkadaşlarımız işine geri dönmeden asla mücadeleden geri adım atmayacağız. Çünkü bizim işimiz, aşımız bizim onurumuzdur arkadaşlar. İzmir'de birçok ilçe belediyelerinde de bizim gibi bizdeki emekçi arkadaşlarımız arkadaşlarımız gibi ücret sıkıntısı yaşayan belediyelerde alacaklı olan arkadaşlarımız var. Bundan kaynaklı da bugün iki gündür Buca Belediyesi'nde direnen Buca Belediyesi emekçilerine buradan binlerce selam gönderiyoruz."