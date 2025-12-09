Video Yaşam Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video

Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video

09.12.2025 | 08:26

Bursa'da arkadaşının kullandığı ticari taksiyi gasbeden S.A., polis ekiplerinin yarım saat süren takibi sonucu yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.A. arkadaşının sürdüğü ticari taksiyi henüz bilinmeyen nedenle gasbederek, kaçmaya başladı. Taksi sürücüsünün durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobile çarpan S.A.'nın kullandığı ticari taksi, savrularak refüje çıktı. Aracı refüjde terk eden S.A., bu kaz yaya olarak kaçmaya devam etti. Bölgeyi ablukaya alan polis ekiplerinin sokak sokak sürdürdüğü takibin ardından şüpheli yakalandı. S.A:'nın yaklaşık yarım saat süren kaçışı sırasında yaptığı kazalar nedeniyle terk ettiği ticari taksinin kullanılamaz halde olduğu belirlendi. Araç çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 01:10
Gasbettiği taksiyle kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 09.12.2025 | 08:26
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 00:34
24 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 68 şüpheli tutuklandı 09.12.2025 | 08:19
Kaza sonrası Ağabeyimi arayacağım deyip sırra kadem bastı | Video 01:06
Kaza sonrası "Ağabeyimi arayacağım" deyip sırra kadem bastı | Video 09.12.2025 | 06:21
Bodrum’da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 00:46
Bodrum'da dehşet! Kediyi poşete koyup çöpe attılar | Video 09.12.2025 | 06:19
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 01:06
Eski eşinin kocası olan polise çarpıp görüntülerini ‘kaza’ notuyla paylaşan şüpheli tutuklandı | Video 08.12.2025 | 16:17
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video 01:48
Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı | Video 08.12.2025 | 16:16
Bağcılar’da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 03:08
Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, ölümün kıyısından döndü | Video 08.12.2025 | 16:16
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 06:37
Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme | Video 08.12.2025 | 13:51
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:15
Yola çıkan kedinin neden olduğu feci kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı | Video 08.12.2025 | 13:27
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:03
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2025 | 10:14
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 03:13
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 01:29
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Yüksekova’da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 04:54
Yüksekova'da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 08.12.2025 | 10:14
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 00:27
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 08.12.2025 | 09:36
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 00:55
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 08.12.2025 | 09:36
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 03:12
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 08.12.2025 | 09:10
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:51
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10
Uludağ’da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 02:19
Uludağ'da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 08.12.2025 | 09:09
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 01:29
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 08.12.2025 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 02:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 07.12.2025 | 23:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY