İstanbul TEM Otoyolu'nda sıkışmalı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video
09.12.2025 | 11:35
Avrupa Otoyolu (TEM) İstanbul Silivri mevkiinde kamyonet ve iki tırın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI
Meydana gelen 3 araçlı sıkışmalı zincirleme kaza sonrası olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tır ve kamyonet şoförleri araçlarından kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkarken, kamyonette sıkışan yolcular Necati K. ve yabancı uyruklu Sherzod R., Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çorlu İtfaiye kaza kırım ekibinin gayretli çalışması sonrası kurtarıldı.
ÇEVRE İLÇELERDEN AMBULANS SEVK EDİLDİ
Olay yerine, Çerkezköy, Silivri ve Ergene ilçelerinden gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.
SİLİVRİ OTOYOL JANDARMASI TRAFİĞE MÜDAHALE ETTİ
Kaza nedeniyle Edirne'den İstanbul istikametine trafikte yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi. Sıkışmalı kaza nedeniyle yaralılara müdahale sırasında bir süre kapatılan yol, İstanbul Silivri Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
