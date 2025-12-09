Son depremler ne ifade ediyor? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy değerlendirdi | Video

09.12.2025 | 11:28

Antalya'nın Konyaaltı ve Serik ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Antalya'da 10 saat arayla gerçekleşen depremler ne anlama geliyor? Akdeniz'de büyük bir deprem daha gerçekleşir mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya'daki depremleri mercek altına alırken özellikle Akdeniz'in batısına dikkat çekti.