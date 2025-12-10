Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 10.12.2025 | 09:03 Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 52 ilde, tefecilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında Ankara, Adana ve İzmir'in de bulunduğu 52 şehirde tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlediklerini belirtti.Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığına değinerek, şu ifadelere yer verdi:"52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik polis ekiplerinin dün eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda; 179 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere toplam 52 ilde operasyonlar düzenledik. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Tefecilik Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet, Zimmet ve İrtikap, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, 6114 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirildi. Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz."