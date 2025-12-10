SON DAKİKA: Küçükçekmece'de metrobüs yangını! | Video

10.12.2025 | 09:16

Son dakika haberi: Küçükçekmece Florya Metrobüs Durağında bir metrobüsün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu, yangın çok büyümeden söndürüldü.