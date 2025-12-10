Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
10.12.2025 | 12:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Önce Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacak, inşallah ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, iş birliğinin ve huzurun bulunduğu Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı 10.12.2025 | 12:05
00:22
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı 09.12.2025 | 23:11
30:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 09.12.2025 | 17:42
02:09
38:17
03:37
06:28
Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandı 09.12.2025 | 13:24
00:59
00:30
00:28
00:58
İstanbul’da kayıp liseli alarmı 08.12.2025 | 21:39
16:24
00:42
00:10
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi | Video 07.12.2025 | 14:57
00:38
Elektrik şok cihazıyla kaçak avcılığa 750 bin lira ceza | Video 06.12.2025 | 11:42
05:11
37:55
Başkan Erdoğan: "Kadının olduğu yerde huzur olur" | Video 05.12.2025 | 16:25
00:57
33 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı | Video 05.12.2025 | 08:22
01:30
İstanbul merkezli 5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı | Video 05.12.2025 | 08:21
06:56
Şüphelinin adliyeden çıkış anları A Haber'de! 04.12.2025 | 19:16