Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Suriye'den sonra Filistin'e de özgürlük gelecek!
09.12.2025 | 14:51
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı. Filistin'e de özgürlük gelecek. Egemen Filistin Devleti muhakkak kurulacak." dedi. Erdoğan, tek parti faşizmine vurgu yaparak, "Bu zihniyet milletin hafızasında derin yaralar açmış, demokrasimize zararlar vermiştir. İnsan hakları cellatlarının ülkemize ve milletimize çıkardığı faturaları halen ödüyoruz." ifadelerine yer verdi.
