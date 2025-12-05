33 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı | Video
05.12.2025 | 08:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan 233 şüpheli yakalandı. 51'i tutuklandı ve 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
