Başkan Erdoğan: "Kadının olduğu yerde huzur olur" | Video
05.12.2025 | 16:25
Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi Programı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Toplum hayatında olduğu gibi şehir hayatı ve yerel yönetimlerde de kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Biz hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta, kamuda, ticarette en önemlisi siyasette hak ettikleri yere gelmeleri için yoğun bir gayret içindeyiz." dedi.
37:55
