Başkan Erdoğan: "Kadının olduğu yerde huzur olur" | Video

Başkan Erdoğan: "Kadının olduğu yerde huzur olur"

05.12.2025 | 16:25

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi Programı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Toplum hayatında olduğu gibi şehir hayatı ve yerel yönetimlerde de kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Biz hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta, kamuda, ticarette en önemlisi siyasette hak ettikleri yere gelmeleri için yoğun bir gayret içindeyiz." dedi.