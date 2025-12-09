Video Spor Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı

09.12.2025 | 09:28

Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aralarında Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender'in de bulunduğu 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

19 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Diğer şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük 'imza atmak' şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı 00:59
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı 09.12.2025 | 09:28
Bahis soruşturmasında Zorbay Küçük’ün de arasında bulunduğu 10 şüpheli serbest bırakıldı | Video 00:28
Bahis soruşturmasında Zorbay Küçük'ün de arasında bulunduğu 10 şüpheli serbest bırakıldı | Video 09.12.2025 | 06:19
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bitiricilik bizim çözebileceğimiz bir şey değil | Video 10:18
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Bitiricilik bizim çözebileceğimiz bir şey değil" | Video 09.12.2025 | 06:19
Yener İnce: Monaco maçında Lemina, Kaan ve Singo bizimle olamayacak | Video 03:44
Yener İnce: "Monaco maçında Lemina, Kaan ve Singo bizimle olamayacak" | Video 08.12.2025 | 14:55
Fatih Tekke: Alınan 3 puan çok değerli | Video 13:17
Fatih Tekke: "Alınan 3 puan çok değerli" | Video 08.12.2025 | 09:10
Domenico Tedesco: Elimizdeki forvetlerin gücüne inanıyoruz | Video 11:24
Domenico Tedesco: "Elimizdeki forvetlerin gücüne inanıyoruz" | Video 07.12.2025 | 09:05
Tekirdağ Süper Amatör Lig’de saha karıştı, 5 kırmızı kart çıktı | Video 05:48
Tekirdağ Süper Amatör Lig’de saha karıştı, 5 kırmızı kart çıktı | Video 02.12.2025 | 13:09
Okan Buruk: Galatasaray taraftarının artık uyanıp, ayağa kalkması gerekiyor | Video 10:14
Okan Buruk: "Galatasaray taraftarının artık uyanıp, ayağa kalkması gerekiyor" | Video 02.12.2025 | 09:00
Metin Öztürk: Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz | Video 02:54
Metin Öztürk: "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" | Video 02.12.2025 | 08:59
Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım | Video 06:42
Sergen Yalçın: "Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım" | Video 01.12.2025 | 08:54
Amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 00:46
Amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 30.11.2025 | 08:44
Okan Buruk: Daha iyisini yapabilirdik | Video 10:52
Okan Buruk: "Daha iyisini yapabilirdik" | Video 26.11.2025 | 08:51
TFF, Süper Lig’de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı | Video 12:50
TFF, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı | Video 26.11.2025 | 08:51
Fatih Tekke: Hanımım bile ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor | Video 09:56
Fatih Tekke: "Hanımım bile ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor" | Video 25.11.2025 | 08:56
Hakemden maçta hayati müdahale | Video 02:08
Hakemden maçta hayati müdahale | Video 24.11.2025 | 14:49
Kadın voleybol maçında kavga kamerada | Video 00:55
Kadın voleybol maçında kavga kamerada | Video 24.11.2025 | 13:12
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması açıklaması: Bu işten zarar görecek kulüpler var | Video 19:59
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması açıklaması: "Bu işten zarar görecek kulüpler var" | Video 24.11.2025 | 11:37
Sadettin Saran: Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız | Video 01:29
Sadettin Saran: "Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" | Video 24.11.2025 | 08:59
Vincenzo Montella: Motivasyonumuz çok yüksek | Video 15:12
Vincenzo Montella: "Motivasyonumuz çok yüksek" | Video 18.11.2025 | 09:08
Süper Amatör Lig’de olaylı maç | Video 00:15
Süper Amatör Lig'de olaylı maç | Video 17.11.2025 | 14:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY