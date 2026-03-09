Video Spor Son dakika: O taraftar adliyeye sevk edildi… Savcılıktan serbest bırakıldı
09.03.2026 | 15:14

Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrasında Galatasaray Spor Kulübü’ne, Başkanı Dursun Özbek’e ve Teknik Direktör Okan Buruk’a hakaret eden ve gözaltına alınan taraftar İ.D. adliyeye sevk edildi ve ifadesinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı. “Tehdit/Hakaret İçeren Tezahürat” gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan taraftara bir yıl “Müsabakalardan Men” yasağı uygulanacak.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrasında internet tabanlı bir kanala röportaj verirken eline mikrofonu alarak Galatasaray Spor Kulübü'ne, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ve Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk'a hakaretler eden Beşiktaş taraftarıyla ilgili şikayetler ve suç duyuruları üzerine savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

Video sosyal medyada büyük tepki gördü. Kısa sürede açık kimliği tespit edilen İ.D. isimli taraftar, İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçiren İ.D. isimli taraftar ifadesinin ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.D. isimli taraftar savcılıktan serbest bırakıldı. "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" (Madde 14: Tehdit/Hakaret İçeren Tezahürat) gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan taraftara bir yıl "Müsabakalardan Men" yasağı uygulanacağı belirtildi.

