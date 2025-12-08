İstanbul’da kayıp liseli alarmı
08.12.2025 | 21:39
İstanbul Sultangazi’de yaşayan bir baba, liseli kızının evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Sultangazi Çocuk Büro Amirliği’nde tutulan tutanakta baba Ekrem V., kızı Zeynep’in tartışma sonrası kaybolduğunu ifade etti.
