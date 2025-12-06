Elektrik şok cihazıyla kaçak avcılığa 750 bin lira ceza | Video
06.12.2025 | 11:42
Kaçak avcılığa yönelik denetimlerde İstanbul’da elektrik şok cihazı kullanan kişilere 750 bin lira ceza kesildi. Bakan Yumaklı, ekolojik denge için sıkı kontrollerin süreceğini bildirdi.
Elektrik şok cihazıyla kaçak avcılığa 750 bin lira ceza | Video 06.12.2025 | 11:42
