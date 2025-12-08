Başkan Erdoğan: "Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz"

08.12.2025 | 18:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, ortak ticaret hedefine değinerek, "Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.