Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video

13.03.2026 | 15:19

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Başkan Erdoğan, "2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu." dedi.