Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video
13.03.2026 | 15:19
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Başkan Erdoğan, "2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
23:07
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video 13.03.2026 | 15:19
01:23
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 13.03.2026 | 08:12
04:49
Son dakika... Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
13:48
00:46
Sultanbeyli'de uyuşturucu baskını | Video 12.03.2026 | 10:09
16:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 11.03.2026 | 21:16
02:13
Son dakika... İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka cezaları" açıklaması| Video 11.03.2026 | 13:36
01:40
46:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır 11.03.2026 | 13:15
07:05
Bakan Bayraktar "Enerjimizi tedarik etmemizde sıkıntı yok" | Video 11.03.2026 | 10:12
00:40
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var | Video 11.03.2026 | 09:34
00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
00:37
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 10.03.2026 | 08:18
00:50
Kabine toplandı... 3 kritik başlık masada | Video 09.03.2026 | 16:09
01:24
İran füzesi hava sahamızda imha edildi | Video 09.03.2026 | 15:27
15:33
Son dakika | MSB: İran Füzesi hava sahamızda düşürüldü | Video 09.03.2026 | 15:07
01:27
Türk F-16'ları KKTC'de | Video 09.03.2026 | 14:00
00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
00:27
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 15 ölü, 20 yaralı | Video 09.03.2026 | 10:48
00:42
Son dakika | Türk F-16'larından KKTC'de gövde gösterisi 09.03.2026 | 10:37