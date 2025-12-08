Video Yaşam Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

08.12.2025 | 10:14

Antalya’da gece saatlerinde yaşanan 4.3 şiddetindeki deprem anında yaşanan panik anları güvenlik kameraları ve vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Antalya Valiliği depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; gece saat 03.31'de merkezi Antalya Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kentin birçok noktasından hissedildi. Deprem anı güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedilirken, avize ve ampullerin sallandığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise masada oturan 3 kişinin cep telefonları ile ilgilendikleri sırada sarsıntıyı hissederek panikle kendilerini dışarı attıkları görülürken, masanın altında yatmakta olan bir kedinin kaçışı da görüntülere yansıdı. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise kanepede uyumakta olan ev sahibinin sarsıntı ile yerinden kalkarak sakin bir şekilde beklediği görüldü.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Antalya Valiliği, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Konyaaltı ilçemizde saat 03.31'de 4.3 şiddetinde bir deprem Meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" açıklamasında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:03
Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2025 | 10:14
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 03:13
Kameralara yakalanan bisiklet hırsızına nasihat etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 01:29
Bisikletli çocuğu böyle darp etti | Video 08.12.2025 | 10:14
Yüksekova’da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 04:54
Yüksekova'da yoğun kar! Araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi 20 metreye düştü | Video 08.12.2025 | 10:14
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 00:27
Kuvvetli fırtınada motosikletliye duvar olan tırcı yaptığıyla yürekleri ısıttı | Video 08.12.2025 | 09:36
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 00:55
Kardeş kavgasında sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu | Video 08.12.2025 | 09:36
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 03:12
Alkollü sürücü, uygulama noktasını birbirine kattı, polislere hakaret etti | Video 08.12.2025 | 09:10
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:51
Hakkari-Van yolunda heyelan anı kamerada | Video 08.12.2025 | 09:10
Uludağ’da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 02:19
Uludağ'da yoğun kar! Ekipler yolların kapanmaması için aralıksız çalışıyor | Video 08.12.2025 | 09:09
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 01:29
Ankara’da yıl boyu süren ‘Forex’ operasyonları 174 şüpheliye uzandı: 84 tutuklu | Video 08.12.2025 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 02:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruyu açtırabildi mi? O soruda öyle bir karar verdi ki… 07.12.2025 | 23:39
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 02:23
TAG Otoyolu’nda feci kaza: Çarpışan 3 tır alev alev yandı | Video 07.12.2025 | 13:26
Uludağ’da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 03:59
Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video 07.12.2025 | 13:26
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 00:41
Esenyurt’ta park yeri kavgasında bıçaklar konuştu | Video 07.12.2025 | 11:12
Zeytinburnu’nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:39
Zeytinburnu'nda bir taksici, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü | Video 07.12.2025 | 11:12
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 02:24
Darp ettikleri arkadaşının evinden çarşafla inen şahıslar indikleri yerde mahsur kaldı | Video 07.12.2025 | 10:59
Dürümcüye intikam saldırısı düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 00:53
Dürümcüye "intikam saldırısı" düzenleyen şüphelinin evinin kurşunlandığı anlar kamerada | Video 07.12.2025 | 09:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 02:40
Eyüpsultan’da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi | Video 07.12.2025 | 09:06
Çekmeköy’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 01:29
Çekmeköy'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı | Video 07.12.2025 | 09:05
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 01:24
Otoyolda aracının içinde uyuyan adamı itfaiye camı kırarak uyandırdı | Video 07.12.2025 | 09:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY