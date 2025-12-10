Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi!
10.12.2025 | 18:26
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi! 10.12.2025 | 18:26
