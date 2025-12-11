Video Haber Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı" | Video
Bakan Yerlikaya:

Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı" | Video

11.12.2025 | 08:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürütülen operasyonlara devam edildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi; "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi Jandarmamızın 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı | Video 00:32
Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı" | Video 11.12.2025 | 08:38
Mehmet Akif Ersoy tutuklamaya sevk edildi 00:20
Mehmet Akif Ersoy tutuklamaya sevk edildi 10.12.2025 | 23:52
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi! 00:03
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi! 10.12.2025 | 18:26
Algı operasyonuna ’sokak röportajı’ kılıfı: Toplumun sinir uçlarına dokunan yayınlarla ne hedefleniyor? | Video 07:35
Algı operasyonuna 'sokak röportajı' kılıfı: Toplumun sinir uçlarına dokunan yayınlarla ne hedefleniyor? | Video 10.12.2025 | 12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı 03:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı 10.12.2025 | 12:05
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı 00:22
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı 09.12.2025 | 23:11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 30:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 09.12.2025 | 17:42
Son Dakika | Özgür Özel yönetiminde parti içi muhalefete karşı hamle: CHP’li vekil Hasan Ufuk Çakır disipline sevk edildi | Video 02:09
Son Dakika | Özgür Özel yönetiminde parti içi muhalefete karşı hamle: CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır disipline sevk edildi | Video 09.12.2025 | 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli mesaj: Suriye’den sonra Filistin’e de özgürlük gelecek! 38:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Suriye'den sonra Filistin'e de özgürlük gelecek! 09.12.2025 | 14:51
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye genelinde adli emanetlerle ilgili teftişler gerçekleşiyor | Video 03:37
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Türkiye genelinde adli emanetlerle ilgili teftişler gerçekleşiyor" | Video 09.12.2025 | 13:18
Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandı 06:28
Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandı 09.12.2025 | 13:24
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı 00:59
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı 09.12.2025 | 09:28
Bakan Yerlikaya: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 204 şüpheliyi yakaladık | Video 00:30
Bakan Yerlikaya: "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 204 şüpheliyi yakaladık" | Video 09.12.2025 | 09:08
Bahis soruşturmasında Zorbay Küçük’ün de arasında bulunduğu 10 şüpheli serbest bırakıldı | Video 00:28
Bahis soruşturmasında Zorbay Küçük'ün de arasında bulunduğu 10 şüpheli serbest bırakıldı | Video 09.12.2025 | 06:19
İstanbul’da kayıp liseli alarmı 00:58
İstanbul’da kayıp liseli alarmı 08.12.2025 | 21:39
Başkan Erdoğan: Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz 16:24
Başkan Erdoğan: "Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz" 08.12.2025 | 18:48
Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı İstanbul’da başladı 00:42
"Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı" İstanbul'da başladı 08.12.2025 | 14:55
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi | Video 00:10
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi | Video 07.12.2025 | 14:57
Elektrik şok cihazıyla kaçak avcılığa 750 bin lira ceza | Video 00:38
Elektrik şok cihazıyla kaçak avcılığa 750 bin lira ceza | Video 06.12.2025 | 11:42
Oscar ödüllü Filistin’li yönetmen Basel Adra Sabah.com.tr’ye konuştu İsrail bizi nefes almaktan bile alıkoyuyor 05:11
Oscar ödüllü Filistin’li yönetmen Basel Adra Sabah.com.tr’ye konuştu "İsrail bizi nefes almaktan bile alıkoyuyor" 05.12.2025 | 17:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY