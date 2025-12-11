Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı" | Video
11.12.2025 | 08:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Bakan Yerlikaya: "Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisini yakaladı" | Video 11.12.2025 | 08:38
00:20
Mehmet Akif Ersoy tutuklamaya sevk edildi 10.12.2025 | 23:52
00:03
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi! 10.12.2025 | 18:26
07:35
03:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı 10.12.2025 | 12:05
00:22
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı 09.12.2025 | 23:11
30:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 09.12.2025 | 17:42
02:09
38:17
03:37
06:28
Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandı 09.12.2025 | 13:24
00:59
00:30
00:28
00:58
İstanbul’da kayıp liseli alarmı 08.12.2025 | 21:39
16:24
00:42
00:10
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi | Video 07.12.2025 | 14:57
00:38
Elektrik şok cihazıyla kaçak avcılığa 750 bin lira ceza | Video 06.12.2025 | 11:42