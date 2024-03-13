Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 13.03.2024 | 10:42 Yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel Japon şirketi olmayı hedefleyen “Space One”a ait Kairos roketinin ilk fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Roket, havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya merkezli "Space One" adlı sivil uzay taşımacılığı şirketinin yörüngeye uydu göndermeye yönelik ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hükümete ait yapay bir gözlem uydusunu taşıyan "Kairos" roketi, yerel saatle 11.01'de Wakayama eyaletindeki Kushimoto kasabasına kurulan fırlatma sahasından havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti. 18 metre uzunluğa ve 23 ton ağırlığa sahip roketin parçaları patlamanın etkisiyle etrafa saçılırken, bölgede küçük çaplı bir yangın çıktığı belirtildi. Kushimoto itfaiyesinden edinilen bilgilere göre başarısız fırlatma girişimi nedeniyle yaralanan olmadı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.

FIRLATMA ERTELENMİŞTİ

Yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel Japon şirketi olma hedefiyle yola çıkan "Space One", geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen ilk fırlatmayı bir geminin fırlatma sahası açıklarındaki sulara girmesi nedeniyle ertelemişti. Erteleme kararına gerekçe olarak "potansiyel güvenlik riski" gösterilmişti.