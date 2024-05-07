TUSAŞ’dan KAAN paylaşımı | Video
Türkiye Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ), yerli ve milli imkanlarla üretilen KAAN’ın yeni görüntülerini paylaştı. TUSAŞ, X hesabından yaptığı paylaşımda, “GökVatan KAAN’ın kanatları altında!” ifadelerini kullandı.
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